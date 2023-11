FEX.NET to bezpieczny magazyn w chmurze. Korzystając z aplikacji możesz: - Bezpiecznie przechowuj swoje zdjęcia, filmy, pliki audio i dokumenty w chmurze; - Przeglądaj pliki online; - Miej dostęp do wszystkich swoich plików za pomocą aplikacji, komputera, a nawet Smart TV; - Szybko udostępniaj pliki i foldery znajomym i współpracownikom; - Mieć dostęp offline do plików; - Uzyskaj najlepszą ofertę wśród przechowywania w chmurze i kup konto o pojemności od 10 GB do 3 TB. Nawet jeśli coś stanie się z Twoim telefonem, Twoje pliki będą zawsze bezpieczne.

Strona internetowa: fex.net

