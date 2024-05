Unit4 to firma zajmująca się oprogramowaniem, która projektuje i dostarcza oprogramowanie dla przedsiębiorstw i aplikacje ERP oraz powiązane usługi profesjonalne dla osób w organizacjach usługowych, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów usług profesjonalnych, edukacji, usług publicznych i organizacji non-profit. Posiada spółki zależne i biura w 23 krajach w Europie, Ameryce Północnej, regionie Azji i Pacyfiku oraz Afryce. Firma jest najbardziej znana ze swojego pakietu People Experience Suite, w tym Unit4 ERP, Unit4 Financials, Unit4 FP&A i Unit4 Talent Management. W 2015 roku Unit4 ogłosił partnerstwo z firmą Microsoft w celu tworzenia autonomicznych aplikacji biznesowych w chmurze Microsoft Azure. Oprogramowanie Unit4 jest dostępne w konfiguracji w chmurze lub lokalnie, a wsparcie dla wersji lokalnej zakończy się w grudniu 2024 r. W 2020 r. firma uruchomiła program Global Channel Partner, aby pomóc partnerom we wdrażaniu oprogramowania Unit4. Rozwiązania Unit4 nowej generacji do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) zasilają wiele organizacji średniej wielkości na świecie, łącząc możliwości finansów, zakupów, zarządzania projektami, HR oraz FP&A w celu udostępniania informacji w czasie rzeczywistym i dostarczania lepszych spostrzeżeń, aby pomóc organizacje stają się bardziej efektywne.

