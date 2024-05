Firma Microsoft ogłosiła wydanie rozwiązania Microsoft Entra, które obejmuje wszystkie funkcje firmy Microsoft dotyczące tożsamości i dostępu. Rodzina Entra obejmuje Microsoft Azure Active Directory (Azure AD), a także dwie nowe kategorie produktów: Cloud Infrastructure Entitlement Management (CIEM) i zdecentralizowaną tożsamość. Produkty z rodziny Entra pomogą zapewnić każdemu bezpieczny dostęp do wszystkiego, zapewniając zarządzanie tożsamością i dostępem, zarządzanie uprawnieniami do infrastruktury chmury oraz weryfikację tożsamości. Microsoft Entra zweryfikuje wszystkie typy tożsamości oraz zabezpieczy, zarządza i reguluje ich dostęp do dowolnych zasobów. Nowa rodzina produktów Microsoft Entra będzie: * Chroń dostęp do dowolnej aplikacji lub zasobów dla dowolnego użytkownika. * Zabezpiecz i weryfikuj każdą tożsamość w środowiskach hybrydowych i wielochmurowych. * Odkrywaj i zarządzaj uprawnieniami w środowiskach wielochmurowych. * Uprość obsługę użytkownika dzięki inteligentnym decyzjom o dostępie w czasie rzeczywistym.

Strona internetowa: entra.microsoft.com

