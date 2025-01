Oprogramowanie do automatyzacji marketingu - Najpopularniejsze aplikacje - Portoryko

Platformly

platform.ly

Platformly to potężne, ale łatwe w użyciu narzędzie do zarządzania przedsiębiorstwem i automatyzacji marketingu dla zapracowanych właścicieli firm, którzy skupiają się na rozwoju. Platformy ułatwia atrybucję marketingową, precyzyjnie śledząc interakcje w różnych kampaniach i kanałach na całej ścieżce marketingowej. Pomaga Ci zrozumieć niezwykle szczegółowo, które działania marketingowe generują największą sprzedaż, kim są Twoi najbardziej lojalni klienci i co napędza wzrost. Pulpity nawigacyjne BIZNESOWE Pulpity nawigacyjne zapewniają najważniejsze wskaźniki biznesowe skonsolidowane w jeden, w pełni konfigurowalny pulpit nawigacyjny. Oferują przegląd tego, co dzieje się w Twojej firmie w czasie rzeczywistym, z możliwością drążenia i uzyskiwania dokładnych danych, których potrzebujesz w dowolnym momencie. ŚLEDZENIE LINKÓW Platformly to Twoje centrum dowodzenia zarządzaniem kampaniami. Bezproblemowo śledź skuteczność kampanii, interakcje użytkowników, sprzedaż i wszystko pomiędzy i poza nią. CRM Jedna centralna lokalizacja do zarządzania i wzmacniania relacji z klientami. Zobacz przegląd lub wybierz kontakt, aby zobaczyć wszystkie przeszłe interakcje z Twoją marką. Wszystkie dane są automatycznie aktualizowane w czasie rzeczywistym. LEAD CAPTURE Intuicyjne narzędzia do pozyskiwania klientów, od formularzy zgody opartych na zachowaniu po kompletne, idealne w pikselach strony docelowe. Wszystko z łatwym interfejsem „przeciągnij i upuść”, który pomoże Ci szybko uruchomić skuteczne kampanie.