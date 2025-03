Loxo

loxo.co

Loxo to platforma nr 1 do analizy talentów i światowy lider w dziedzinie oprogramowania rekrutacyjnego. Dotychczasowy ATS, jaki znamy, nie będzie istniał za 5 lat. Loxo zaprojektowano z myślą o zarządzaniu pełnym cyklem życia rekrutacji za pośrednictwem pojedynczej platformy oprogramowania do rejestracji danych — zastępując dotychczasowy ATS i zapewniając w procesie nieskończenie więcej. Ponieważ zatrudnienie jednego nie powinno wymagać posiadania ponad 10 narzędzi. Platforma Talent Intelligence obejmuje: - Najlepszy w swojej klasie ATS - Rekrutacyjny CRM oparty na sztucznej inteligencji (Twoja baza danych rekrutacyjnych, która zawiera kombinację Twoich danych z automatycznie aktualizowanymi danymi Loxo, aby mieć pewność, że zawsze znajdziesz najodpowiedniejszego kandydata informacje) - Wielokanałowe narzędzie do docierania z możliwościami tworzenia kampanii w oparciu o sztuczną inteligencję, dzięki czemu nigdy nie przegapisz dalszych informacji - Wyszukiwarka osób i firm, w której znajduje się ponad 1,2 miliarda osób i miliony organizacji - Zweryfikowane dane kontaktowe, takie jak osobiste e-maile i numery telefonów komórkowych - Natychmiastowe wyszukiwanie, ranking i dopasowywanie AI dzięki asystentowi AI firmy Loxo, Copilot Nie wspominając już o... Loxo to także jedyne oprogramowanie rekrutacyjne wyposażone w Sales CRM zaprojektowany specjalnie dla rekruterów - co oznacza, że ​​możesz prowadzić rozwój biznesu czynności w tym samym miejscu, w którym wykonujesz resztę przepływu pracy. Prawdziwe zwycięstwo tutaj? Każdy z tych wiodących na rynku produktów zaprojektowano tak, aby bezproblemowo ze sobą współpracowały, dzięki czemu każdy etap pracy będzie wydajniejszy i zmniejszone zostanie miejsce na błędy. Ponad 13 200 zespołów zajmujących się poszukiwaniem kadry kierowniczej, RPO, rekrutacją profesjonalną i zespołami kadrowymi na całym świecie stało się maszynami do zatrudniania dzięki Loxo. Ale co to dokładnie oznacza? - Obniżenie kosztów o 74% w całym cyklu życia talentów, w tym kosztów pozyskania i zatrudnienia. - Skrócenie czasu zatrudnienia o 85% dzięki automatyzacji zaopatrzenia i przepływu pracy. - 98% satysfakcji klienta.