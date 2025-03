Slidergap

spidergap.com

Spidergap to narzędzie online przeznaczone do tworzenia i przeprowadzania ocen 360°, dzięki którym rozwój osobisty staje się dziecinnie prosty! Dzięki raportom z opiniami skupiającymi się na pracownikach odbiorcy informacji zwrotnych mogą szybko zidentyfikować priorytety ulepszeń i podjąć działania. Spidergap to rozwiązanie idealne dla dużych i małych organizacji, liczących od 10 do 10 000 członków, i zazwyczaj jest ulubionym wyborem zasobów ludzkich, personelu zajmującego się nauką i rozwojem, zespołów kierowniczych i konsultantów. Tworzenie ocen i zarządzanie nimi nigdy nie było tak zabawne i przyjazne dla użytkownika! Projektant online Spidergap oferuje wspaniałe doświadczenie polegające na przeciąganiu i upuszczaniu w celu tworzenia w pełni konfigurowalnych kwestionariuszy. Ponadto organizacje mogą dodać swój własny styl dzięki niestandardowemu brandingowi. Zrozumienie raportów zwrotnych i planów rozwoju osobistego jest przyjemnością, ponieważ cel końcowy jest widoczny. Wyraźnie prezentują wyniki wydajności pracowników, najważniejsze mocne strony i obszary, które wymagają odrobiny dodatkowej miłości. Raporty Spidergap zawierają także sugestie kolegów, jak wykorzystywać mocne strony i eliminować słabe punkty. Plany rozwoju są łatwe do stworzenia samodzielnie przez pracowników lub przy pomocy menedżera lub coacha, koncentrując się na trzech do pięciu wybranych obszarach do poprawy. Plany te zawierają przejrzystą listę działań, które pomogą pracownikom osiągnąć najwyższą wydajność. A dla tych, którzy kochają szczegóły, załącznik do raportu zawiera kompleksowe zestawienie wszystkich opinii, w tym bieżącą wydajność, pożądaną wydajność i cele ulepszeń. Gotowy, by dać Spidergapowi wir? Wypróbuj za darmo i dołącz do imprezy poświęconej rozwojowi osobistemu!