ManageBetter to oprogramowanie do zarządzania wydajnością, którego celem jest wspieranie zapracowanych menedżerów w ich rolach przywódczych. Oferuje kompleksowe rozwiązanie do oceny, śledzenia i poprawy wydajności pracowników. Platforma ta zawiera system oparty na sztucznej inteligencji, który ułatwia przeglądy wyników, generowanie informacji zwrotnych i śledzenie osiągnięć projektu. Został zaprojektowany w celu usprawnienia zadań zarządczych, umożliwiając liderom skupienie się na wspieraniu sukcesu zespołu. Dzięki takim funkcjom, jak obszerna biblioteka opinii i inteligentny generator ocen wyników, zarządzanie zespołami i dostarczanie cennych informacji staje się płynne. Oprogramowanie pomaga menedżerom w tworzeniu pozytywnej kultury pracy, oferując wgląd w wydajność oparty na rzeczywistych danych. Te spostrzeżenia mogą pomóc w rozwiązywaniu dyskusji związanych z wynikami, promowaniu ciągłego uczenia się i skutecznym rozwiązywaniu problemów związanych z wydajnością pracowników. Ponadto ManageBetter wykorzystuje analizę danych, aby wskazać obszary wymagające poprawy, zoptymalizować strategie zarządzania talentami i pielęgnować środowisko pracy zorientowane na rozwój. Ułatwia to podejmowanie świadomych decyzji, które mogą popchnąć zespół i organizację do sukcesu. Charakterystyczną cechą ManageBetter jest narzędzie do tworzenia recenzji wydajności jednym kliknięciem, które eliminuje potrzebę pisania i dostarcza szczegółowe informacje zwrotne. Zapewnia także łatwe zbieranie opinii i przyspiesza ocenę dzięki obszernej bibliotece wyrażeń.

Strona internetowa: managebetter.com

