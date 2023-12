Zenefits is een bedrijf gevestigd in de Verenigde Staten dat cloudgebaseerde software als service aanbiedt aan bedrijven voor het beheer van hun personeelszaken, met een bijzondere nadruk op het helpen van hen met ziektekostenverzekeringsdekking. Zenefits is opgericht in 2013. Het hoofdkantoor is gevestigd in San Francisco .

Website: zenefits.com

