De Progressive Corporation is een Amerikaanse verzekeringsmaatschappij, de derde grootste verzekeringsmaatschappij en de nummer 1 commerciële autoverzekeraar in de Verenigde Staten. Het bedrijf werd in 1937 mede opgericht door Jack Green en Joseph M. Lewis, en heeft zijn hoofdkantoor in Mayfield Village, Ohio.

Website: progressive.com

