Het alles-in-één uitgavenbeheer van Teampay beschikt over ingebouwde controles die uw beleid vooraf afdwingen en u in staat stellen alle bedrijfsuitgaven op één plek te beheren. Terwijl financiële teams de volledige controle behouden, krijgen managers en medewerkers realtime inzicht in de daadwerkelijke uitgaven, waardoor ze snel en conform de regels aankopen kunnen doen. Teampay maakt het voor iedereen in het bedrijf gemakkelijk om te kopen wat ze nodig hebben, terwijl het financiële team gemoedsrust krijgt met geautomatiseerde inkoopworkflows en afstemming. Met Teampay kunt u alle soorten aankopen, door iedereen gedaan, van begin tot eind beheren. Werknemers zijn dol op de moeiteloze ervaring, en financiële teams kunnen gerust ademhalen in de wetenschap dat alle uitgaven vooraf zijn gecodeerd en goedgekeurd. Teampay kan rechtstreeks worden geïntegreerd met Quickbooks Online, Xero, Intacct, Netsuite en Microsoft Dynamics 365 Business Central en Finance & Operations.

Website: teampay.co

