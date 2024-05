Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

Soldo maakt vergoedingen voor eens en voor altijd overbodig door Soldo-bedrijfskaarten en ons onkostenbeheerplatform samen te brengen. Medewerkers hoeven nooit hun eigen geld uit te geven. Niemand verspilt tijd aan ontbrekende bonnen. En financiële teams hebben controle over de bedrijfsuitgaven. Met Soldo beheert u alle bedrijfsuitgaven en dankzij de integratie met uw boekhoudsysteem kunt u de uitgaven snel en eenvoudig afstemmen. U kunt sommige of alle werknemers, hele teams of zelfs externe medewerkers uitrusten met Mastercard® Soldo-kaarten, zodat u kunt beslissen wie toegang heeft tot bedrijfsgeld en volgens welke regels dit moet worden uitgegeven.

Website: soldo.com

