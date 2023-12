SpringCM is een veilig cloudplatform dat verkoopcontracten en alle soorten documenten beheert via desktop-, mobiele en partnerapplicaties zoals Salesforce. SpringCM beheert de gehele contractlevenscyclus met geavanceerde workflows die handmatige taken en complexe processen automatiseren. SpringCM is gebouwd op zijn eigen cloudinfrastructuurplatform en is een contentleveringsnetwerk voor prestaties, beschikbaarheid en beveiliging. Het hoofdkantoor is gevestigd in Chicago, Illinois. In 2016 opende SpringCM twee nieuwe kantoren in San Francisco en Londen, en in 2018 opende SpringCM een kantoor in Boekarest. Het heeft de meeste vijfsterrenrecensies ontvangen van alle Salesforce AppExchange-partners voor contractbeheer. Op 31 juli 2018 kondigde DocuSign plannen aan om SpringCM over te nemen voor $ 220 miljoen. Op 4 september 2018 heeft DocuSign SpringCM Solution overgenomen.

Website: springcm.com

