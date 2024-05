ONES.com bouwt een alles-in-één platform met softwareontwikkelingsbeheerproducten die zijn ontworpen voor hoge prestaties en beschikbaarheid, dat teams en bedrijven van over de hele wereld ondersteunt om hun software sneller en beter uit te brengen. ONES Project, ONES Wiki en ONES TestCase bestrijken de hele levenscyclus van softwareontwikkeling om projecten te stroomlijnen, het QA-proces op elkaar af te stemmen en teamkennis te beheren.

Categorieën : Business Projectbeheersoftware

Website: ones.com

