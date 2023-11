Bimsync van Catenda brengt uw bouwgegevens tot leven in een cloudgebaseerd samenwerkingsplatform dat de volledige levenscyclus van het gebouw bestrijkt. Zet uw soepele samenwerkingservaring in Bimsync voort, ook buiten het ontwerp- of bouwkantoor, op uw mobiele apparaat. Bimsync beheert uw projectinformatie vanaf het begin tot de overdracht en daarna, waardoor het behoud van gegevens en kennis in alle projectfasen wordt gegarandeerd.

Website: bimsync.com

