Basecamp is een Amerikaans websoftwarebedrijf gevestigd in Chicago, Illinois. Het bedrijf werd in 1999 mede opgericht door Jason Fried, Carlos Segura en Ernest Kim als een webontwerpbedrijf genaamd 37signals. Sinds medio 2004 is de focus van het bedrijf verschoven van webontwerp naar de ontwikkeling van webapplicaties. De eerste commerciële toepassing was Basecamp, gevolgd door Backpack, Campfire en Highrise. Het open source webapplicatieframework Ruby on Rails werd aanvankelijk gemaakt voor intern gebruik bij 37signals, voordat het in 2004 publiekelijk werd uitgebracht. In februari 2014 nam het bedrijf een nieuwe strategie aan, waarbij de nadruk volledig lag op zijn vlaggenschipproduct, het softwarepakket dat ook Basecamp heette. en het hernoemen van het bedrijf van 37signals naar Basecamp. Jason Fried en David Heinemeier Hansson hebben verschillende boeken gepubliceerd onder de naam 37signals.

Website: basecamp.com

