JetSend is een transactioneel e-mailbeheersysteem dat is ontworpen om bedrijven te helpen digitale berichten te beheren, verzenden en volgen. Met JetSend kunnen ontwikkelaars onze op maat gemaakte API integreren in uw softwareplatforms en ervoor zorgen dat belangrijke transactionele berichten bij uw gebruikers worden afgeleverd. Bovendien kan JetSend de deliverability-analyses volgen op het gepersonaliseerde dashboard, zodat u de prestaties van uw belangrijke transactionele berichten kunt volgen. Beste voor: JetSend is gericht op technologiebedrijven die een vertrouwd transactioneel berichtenplatform in hun applicatie willen integreren zonder de noodzaak om hun eigen infrastructuur te bouwen. Prijsoverzicht: JetSend-prijzen beginnen bij $ 8,00, gebaseerd op gebruik, per maand. JetSend biedt een gratis proefperiode!

Categorieën :

Website: jetsend.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan JetSend. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.