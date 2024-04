flex.bi is een business intelligence- en rapportagesysteem, het is een flexibele en gemakkelijke manier om de voortgang van uw bedrijf te analyseren en visualiseren. Een business intelligence-tool waarmee u al uw bedrijfsgegevens op één plek kunt verzamelen, tijd kunt besparen op handmatig gegevensbeheer, sneller beslissingen kunt nemen en uw team kunt motiveren om doelstellingen op een effectievere manier te bereiken. Beste voor: Kleine en middelgrote bedrijven in elk vakgebied die gegevens op verschillende plaatsen hebben (ERP-systemen, Excel of andere bestanden) en een tool nodig hebben om alle gegevens op één plek te verenigen, te visualiseren en voor te bereiden op analyse. flex.bi prijsoverzicht: flex.bi prijzen beginnen bij 35 EUR/maand. flex.bi biedt een gratis proefperiode. Zie aanvullende prijsdetails hieronder https://flex.bi/pricing/

Website: flex.bi

