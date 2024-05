CheckMark Multiledger is platformonafhankelijke boekhoudsoftware voor meerdere gebruikers voor Mac en Windows. Het is eenvoudig te gebruiken en betaalbaar voor kleine bedrijven. Met CheckMark Multiledger kunt u minder tijd besteden aan uw boekhouding en meer tijd aan het runnen van uw bedrijf. Met het volledige scala aan boekhoudfuncties, waaronder debiteuren, crediteuren en inventaris, zorgt CheckMark Multiledger ervoor dat bedrijven minder tijd kunnen besteden aan de boekhouding en meer tijd kunnen besteden aan het runnen van het bedrijf. CheckMark Multiledger houdt een volledige transactiegeschiedenis bij van het afgelopen jaar en maakt het mogelijk transacties te wijzigen en aanpassingen aan te brengen in elke maand van het lopende jaar. Het bevat ook een reeks financiële rapporten, zoals een rekeningschema, proefbalans, balans, resultatenrekening en meer. Dankzij de mogelijkheden voor meerdere gebruikers van CheckMark Multiledger hebben maximaal 10 gebruikers toegang tot bedrijfsbestanden op een gedeeld volume. CheckMark MultiLedger is uitgebreide boekhoudsoftware voor kleine bedrijven en biedt alles wat u nodig heeft om uw activiteiten efficiënt en effectief te beheren. Het is tijd om uw bedrijf te upgraden en naar een hoger niveau te tillen met MultiLedger.

Categorieën : Business Boekhoudsoftware

Website: checkmark.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan CheckMark. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.