Big Mailer

Betaalbaar e-mailmarketingplatform - Bulk + Drip + Transactioneel - Gratis tot 1.000 contacten BigMailer ondersteunt alle belangrijke typen e-mailcampagnes - bulk, automatisering, drip, autoresponders, rss naar e-mail en transactioneel - en stelt afzenders met een groot volume in staat al hun e-mail te consolideren activiteiten op één platform. Ingebouwd merkbeheer zorgt voor geoptimaliseerde workflows voor bureaus, grote teams, bedrijven met meerdere producten en makers met meerdere projecten. Nodig een onbeperkt aantal gebruikers of klanten uit met het juiste machtigingsniveau en wijzig de toegang op elk gewenst moment. White label-optie beschikbaar voor agentuur- en ondernemingsabonnementen. Bounces, uitschrijvingen en klachten worden automatisch afgehandeld. Selfserviceoptie om lijsten op elk gewenst moment te exporteren of verwijderen zonder contact op te nemen met ondersteuning. Flexibele opties voor het beheer van e-mailsjablonen - bouw prachtige voor mobiel geoptimaliseerde sjablonen met onze drag-n-drop-editor, of gebruik onze klassieke editor om uw bestaande merksjablonen te beheren en te bewerken als rich text of code. Host onbeperkte afbeeldingen voor gebruik in uw sjablonen. Deel geselecteerde sjablonen tussen merken. Alle accounts beginnen op de gratis laag, geen CC vereist.

Website: bigmailer.io

