AWS Console

Amazon Web Services (AWS) is een dochteronderneming van Amazon die on-demand cloud computing-platforms en API's levert aan individuen, bedrijven en overheden, op basis van een gemeten pay-as-you-go-basis. Deze cloud computing-webservices bieden een verscheidenheid aan abstracte technische basisinfrastructuur en gedistribueerde computerbouwstenen en -hulpmiddelen. Eén van deze diensten is Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), waarmee gebruikers over een virtueel cluster van computers kunnen beschikken die altijd beschikbaar zijn via internet. AWS's versie van virtuele computers emuleert de meeste kenmerken van een echte computer, inclusief hardware centrale verwerkingseenheden (CPU's) en grafische verwerkingseenheden (GPU's) voor verwerking; lokaal/RAM-geheugen; harde schijf/SSD-opslag; een keuze uit besturingssystemen; netwerken; en vooraf geladen applicatiesoftware zoals webservers, databases en klantrelatiebeheer (CRM). De AWS-technologie wordt geïmplementeerd op serverfarms over de hele wereld en wordt onderhouden door de dochteronderneming van Amazon. De kosten zijn gebaseerd op een combinatie van gebruik (bekend als een 'Pay-as-you-go'-model), hardware, besturingssysteem, software of netwerkfuncties, gekozen door de abonnee, vereiste beschikbaarheid, redundantie, beveiliging en serviceopties. Abonnees kunnen betalen voor een enkele virtuele AWS-computer, een speciale fysieke computer of clusters van beide. Als onderdeel van de abonnementsovereenkomst biedt Amazon beveiliging voor de systemen van abonnees. AWS opereert vanuit vele mondiale geografische regio's, waaronder zes in Noord-Amerika. Amazon brengt AWS op de markt voor abonnees als een manier om sneller en goedkoper grootschalige computercapaciteit te verkrijgen dan het bouwen van een daadwerkelijk fysiek serverpark. Alle services worden gefactureerd op basis van gebruik, maar elke service meet het gebruik op verschillende manieren. Vanaf 2017 bezit AWS een dominante 34% van alle cloud (IaaS, PaaS), terwijl de volgende drie concurrenten Microsoft, Google en IBM respectievelijk 11%, 8% en 6% hebben volgens Synergy Group.

Website: amazon.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan AWS Console. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.