Article.Audio is een AI-aangedreven tool die geschreven inhoud omzet in audioversies van hoge kwaliteit, waardoor gebruikers naar artikelen kunnen luisteren in plaats van ze te lezen. De tool maakt gebruik van de Thundercontent-technologie om natuurlijk klinkende menselijke voice-overs te produceren, samengesteld in meer dan 140 talen, waardoor het een geweldig hulpmiddel is voor zowel makers van inhoud als gebruikers. Article.Audio biedt gebruikers de mogelijkheid om audio te taggen en te organiseren, waardoor audiolinks eenvoudig kunnen worden gedeeld en gedistribueerd met vrienden of kunnen worden ingebed in verschillende digitale platforms. De tool heeft een gebruiksvriendelijke interface, audiobewerkingstools en biedt 24/7 livechat en e-mailondersteuning. Met naadloze integratie in verschillende digitale platforms en flexibele prijsopties helpt Article.Audio bedrijven een breder publiek te bereiken, de luisterervaring van lezers te verbeteren en de betrokkenheid te vergroten, terwijl de toegankelijkheid voor iedereen wordt vergroot.

Website: article.audio

