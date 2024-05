beepbooply is een door AI aangedreven tekst-naar-spraak-tool waarmee gebruikers tekst kunnen omzetten in realistische, menselijk klinkende voice-overs. Het biedt meer dan 900 stemmen in meer dan 80 talen. De tekst-naar-spraak-engine van beepbooply is eenvoudig te gebruiken in 3 stappen: * Kies een stem - Kies uit meer dan 900 stemmen in meerdere talen. Elke taal heeft meerdere stemopties met unieke geluiden. * Invoertekst - Typ of plak de tekst die u in spraak wilt omzetten. Besteed aandacht aan de grammatica, omdat deze van invloed is op hoe de stem klinkt. * Audio genereren - Klik op de knop "Stem genereren" om de voice-over te maken. Eenmaal gegenereerd, kunt u de audio beluisteren, opslaan en downloaden.

Website: beepbooply.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan beepbooply. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.