Listnr is een online tekst-naar-spraaktool ontwikkeld door Listnr Inc. die tekst omzet in levensechte spraak met behulp van geavanceerde AI-stemmen. De belangrijkste kenmerken zijn onder meer: * 900+ stemmen in 142 talen * Natuurlijke, menselijk klinkende voice-overs * Aanpasbare stem met toonhoogte, snelheid, pauzes etc * Download MP3- en WAV-bestanden * Insluitbare audiospeler * Podcast-hosting * API's voor ontwikkelaars * Gratis en betaalde abonnementen Listnr maakt gebruik van de modernste kunstmatige intelligentie om uit tekst menselijk klinkende voice-overs te genereren: * Upload een tekstbestand of typ/plak tekst * Selecteer een van de meer dan 900 AI-stemmen * Bekijk een voorbeeld en pas het aan met toonhoogte, snelheid enz * Download de realistische voice-over als MP3 of WAV * Sluit een audiospeler in of host podcasts * Deel uw audio-inhoud overal * De geavanceerde neurale netwerken bootsen menselijke stempatronen na om ongelooflijk natuurlijk klinkende resultaten te creëren.

Website: listnr.ai

