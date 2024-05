Speechactors is een AI-gestuurde cloudtool voor het genereren van tekst-naar-spraak. U kunt de tekst eenvoudig omzetten in natuurlijk, menselijk klinkende spraak en deze direct downloaden als MP3-bestand. Het platform biedt stemstijlen in verschillende tonen, zoals vrolijk, vriendelijk, klantenservice en opwinding. Speechactors biedt verschillende functies, waaronder controle van de spraaksnelheid, volumeaanpassing, toonhoogtebewerking en meer. Het doel is om de meest menselijk klinkende stemgeneratie te voorzien van tools die eenvoudig te bedienen zijn voor klanten. De prijzen zijn gebaseerd op maandelijkse abonnementen of een eenmalig aankoopmodel en de klantenondersteuning wordt uitgebreid via e-mail.

Website: speechactors.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Speechactors. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.