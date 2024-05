Woord is een tekst-naar-spraak (TTS)-service die tekst omzet in hoogwaardige, natuurlijk klinkende audio met behulp van realistische menselijke stemmen. Hiermee kunnen gebruikers alle tekstinhoud van internet omzetten in audiobestanden. Woord gebruikt geavanceerde AI- en machine learning-technologie om natuurlijk klinkende spraak te synthetiseren. Zo werkt het in 3 eenvoudige stappen: * Tekst verzenden: deel de URL van een artikel of upload tekstinhoud rechtstreeks naar Woord. Je kunt ook de Woord API gebruiken. * Selecteer stem: kies uit meer dan 50 stemmen in 21 talen. Stemmen verschillen per geslacht, taal en accent. * Audio downloaden/afspelen: Woord maakt een audiobestand dat klinkt alsof een echte persoon spreekt. U kunt de MP3 downloaden of de audiospeler insluiten.

Website: getwoord.com

