Adauris is een audio-AI-bedrijf dat end-to-end generatieve audioproductie aanbiedt voor enkele van de grootste digitale mediabedrijven ter wereld, waaronder Dezeen en The Stanford Daily. Elke dag gebruiken tientallen wereldwijd erkende merken het platform van Adauris om geschreven inhoud een nieuwe bestemming te geven en hun distributie uit te breiden. Enkele van de opvallende kenmerken zijn: * Hoogwaardige vertellingen: door gebruik te maken van AI produceert Ad Auris heldere en natuurlijk klinkende audioversies van artikelen. * Diverse stemopties: kies uit een reeks premiumstemmen die bij uw voorkeur passen. * Meertalige ondersteuning: Ad Auris richt zich op een wereldwijd publiek en ondersteunt meerdere talen. * Aanpasbare weergave: pas de snelheid en toon van het verhaal naar wens aan. * Integratie met populaire platforms: Distribueer uw audiocontent op platforms zoals Spotify en Apple Podcasts. * Analytics Dashboard: volg de prestaties en betrokkenheid van uw audiocontent. * CMS-integraties: naadloos te integreren met uw contentmanagementsysteem. * Toegankelijkheid: inhoud toegankelijker maken voor mensen met een visuele beperking of leesproblemen.

Website: adauris.ai

