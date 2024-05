Listen2It genereert binnen enkele seconden automatisch een audioversie van tekstinhoud. Door te kiezen uit meer dan 600 levensechte tekst-naar-spraakstemmen in 75 verschillende talen kunnen gebruikers hun merk een unieke stem geven. Bovendien geeft luister2It de gebruiker de volledige controle om geavanceerde bedieningselementen zoals toonhoogte, snelheid en toon aan te passen, waardoor miljoenen stemcombinaties kunnen worden gecreëerd. Het biedt ook een vooraf gebouwde audiospeler met aanpasbare ontwerpen, kleuren en knoppen die bij het merk passen. Het kan eenvoudig worden geïntegreerd door simpelweg de code in de website te embedden of een plug-in in het contentmanagementsysteem te activeren. De lijst met superfuncties eindigt hier niet. Gebruikers kunnen ook belangrijke inzichten en analyses verzamelen om te zien hoe hun audio presteert, waardoor ze de audiocontent kunnen optimaliseren en een groter publiek kunnen bereiken."

Website: getlisten2it.com

