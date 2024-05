Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Submolok med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Gjør deg klar for et undervanns romveseneventyr i Submolok! Submolok er en liten, blekksprutlignende romvesen som fører en liten ubåt. På vei til jorden ble han skutt ned og landet i havet. Nå må du hjelpe ham med å komme hjem igjen! Du kan bruke boosterne til ubåten til å bevege deg rundt, men siden de er vinklet i hjørnene på ubåten, kan dette være ganske vanskelig. Du må ta tid når du bruker boosterne dine nøyaktig for å komme deg trygt rundt i havene. Dette klassiske Flash-spillet er nå tilbake i HTML 5, så du kan spille det når du vil! Kan du få Submolok hjem igjen?

