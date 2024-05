Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Zoi: The Escape med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Gjør deg klar til å mislykkes i ZOI: The Escape! Du spiller som Zoi, et lite romvesen som krasjlandet på jorden. Hans oppdrag er å hoppe til toppen av hvert tårn for å komme hjem, men det er lettere sagt enn gjort. Fra begge sider flyr plattformene mot deg i høy hastighet! Du må time hoppene dine perfekt for ikke å bli slått av! Hvert hopp gir deg mynter, som du kan bruke til å kjøpe nye kule skinn til Zoien din. Ikke bli motløs og se om du har det som trengs for å slå alle de 45 knusende vanskelige nivåene. Kan du redde Zoi?

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Zoi: The Escape. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.