Snow Tale er et er et plattformspill der du legger ut på en reise gjennom et vinterland. Du spiller som vår pingvinhelt som løper og hopper gjennom de snødekte åsene, kaster snøballer for å uføre ​​fiendene hans og beseirer geniale sjefer! Du må bekymre deg for hindringer som pigger, steinblokker og ildkuler. Men du har også kule ting å hente som edelstener og deilig is. Er du klar for et avslappende eventyr? Hjelp så den stakkars pingvinen vår med å gå hjem igjen! Flytt - A/D eller Venstre/Høyre piler Hopp - V eller Pil opp (trykk to ganger for å dobbelthoppe) Kast snøball - MellomromstastenGround pund - Hopp, og trykk deretter S eller pil ned-tastenSnø Tale ble opprettet av Neutronized, og overført til HTML5 av AwayFL. Spill deres andre racingspill på Poki: Picnic Penguin, Magic Bridge, lost-yeti, Drop Wizard Tower og Slime PizzaDu kan spille Snow Tale gratis på Poki.Snow Tale kan bare spilles på datamaskinen din foreløpig.

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Snow Tale. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.