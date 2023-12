Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Slime Laboratory med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Slime Laboratory er et fysikkbasert plattformspill der du legger ut på en slimete reise gjennom et mystisk laboratorium. Unngå alle feller og farer du ser, klem deg gjennom hull, hold deg på harde overflater og klatre på høye plattformer! Gjør det som trengs for å snike deg forbi en rekke farlige hindringer for å nå den rutete avslutningen trygt. Ikke glem å plukke opp hver disk du ser på vei. Røde disketter gir 500 poeng mens blå gir 200 poeng og svarte gir 100 poeng. Er du klar for denne vanskelige situasjonen? Slime Laboratory har totalt femten nivåer, kan du fullføre alle uten å dø? Flytt - Venstre/Høyre-pilerHopp - Pil oppover - NedoverpilSlimelaboratoriet ble opprettet av Neutronized. Spill deres andre klassiske spill på Poki: Snow Tale, Picnic Penguin, Magic Bridge, lost-yeti, Drop Wizard Tower og Slime PizzaDu kan spille Slime Laboratory gratis på Poki.Slime Laboratory kan bare spilles på datamaskinen din foreløpig.

