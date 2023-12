Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Dana: Relics for Sale med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Dana: Relics for Sale er et plattformspill hvor du er en relikviejeger som har i oppgave å gjenopprette tapte relikvier fra forskjellige kjøpmenn. Gå gjennom eldgamle skoger og løp gjennom isete ødemarker for å finne uvurderlige skatter, hoppe på eller over fiender og hindringer, samle mynter og edelstener, og plukke opp nøkler som vil låse opp dører til flere spennende eventyr! Kan du finne alle relikviene i de mange utfordrende nivåene og selge dem alle? Ikke glem å dele dette spillet med vennene dine!Flytt - A/D eller piltasteneHopp - W eller Space barPick up/Throw - Z eller EDana: Relics for Sale er laget av Ulpo Media. Spill deres andre spill på Poki: Grow Up the CatsDu kan spille Dana: Relics for Sale gratis på Poki.Dana: Relics for Sale kan spilles på datamaskinen og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

