Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for We Skate med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

We Skate er et plattformspill hvor du legger ut på et spennende eventyr på toppen av ditt trofaste skateboard! Mestre kunsten å timing for å utføre perfekt timede hopp. Men pass deg for hindringer og flygende fugler som kan slå deg av! Samle mynter strødd langs veien for å låse opp stilig tilbehør og kraftige oppgraderinger. Gjør deg klar til å gå ut på fortauet og la oss gå på skøyter!

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet We Skate. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.