Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Droplets med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Droplets er et puslespill der du må hjelpe de små skapningene kalt Droplets med å komme trygt til bakken. Dråpene har kommet ganske langt opp, og må hoppe ned i sikkerhet. Heldigvis har de små propeller på hodet som vil sørge for at de får en jevn landing - hvis de kan unngå alle fiendene altså. Dette klassiske Flash-spillet er nå tilbake i HTML 5, så du kan spille det når du vil! Kan du bringe dråpene trygt til bakken?

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Droplets. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.