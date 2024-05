Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Canopy med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Canopy er et plattformspill hvor du må kjempe og riste deg rundt i jungelen for å komme til målet! I over 20 utfordrende nivåer må du prøve å samle så mye frukt som mulig, uten å treffe insektene eller falle ut av trærne. Dette klassiske Flash-spillet er nå tilbake i HTML 5, så du kan spille det når du vil! Kan du hjelpe Canopy med å komme seg gjennom jungelen?

Nettside: poki.com

