In the Doghouse er et puslespill der du må hjelpe en liten hund med å flytte rundt i huset sitt. For å få hunden din til slutten av nivået, må du flytte rommene og gangene rundt for å lage en vei til mål. Du kan bare flytte rom som er tomme. Hunden følger med hvor enn du legger benet og er smart nok til å ta heiser opp og ned også! Dette klassiske Flash-spillet er nå tilbake i HTML 5, så du kan spille det når du vil! Kan du bringe hunden trygt gjennom alle nivåene i hundehuset?

Nettside: poki.com

