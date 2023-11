Blumgi Bloom er et tauklippingsspill der du må kutte tauene som holder alle de små frøene sammen i et forsøk på å slippe dem rett i bakken for å la dem blomstre! Klipp smart tauene for å sende det lille frøet ditt susende ned til bakken for å vokse til store blomster! Hvis du sitter fast, sjekk ut propellen som vil gi deg et lite løft for å hjelpe deg på vei! Du må være smart for å sørge for at alle de små frøene får blomstre! Hvor god tror du at du er i geometri?

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Blumgi Bloom. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.