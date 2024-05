Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Escape Underground med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

En atmosfærisk reise der en robot leter etter en vei ut av undergrunnen. Dette er et spill som foregår i et mørkt og atmosfærisk miljø. Hovedpersonen, en robot, blir kastet dypt under jordens overflate av en fremmed vaktpost. Fra det øyeblikket begynner han å lete etter en vei ut derfra. Det vil imidlertid ikke være lett, siden han må møte mange utfordringer underveis. Denne roboten vil bevege seg fra venstre til høyre, hoppe over hindringer, klatre, dytte visse gjenstander og løse alle slags gåter, ved å håndtere brytere, heiser, lasere og andre våpen. Å ta kontakt med noen av fellene vil drepe ham umiddelbart, og sende ham tilbake til forrige sjekkpunkt. Fremmede vaktposter vil bremse ham og til og med drepe ham hvis de blir oppdaget på vei. Reisen kan være kort, men det ville vært verdt det.

Nettside: poki.com

