Spill Arknights online gratis med now.gg mobilsky. Arknights er strategispillet av Yostar hvor du leder kampen mot et farlig virus som har tatt over verden. Jobb side om side med den dedikerte Amiya for å rekruttere og trene operatører, og distribuer dem deretter på oppdrag over hele verden. Forsvar de uskyldige og ta ned alle som står i veien for deg! Skjebnen til Rhodos Island er i dine hender. Velg de riktige operatørene for hver jobb, og sett deretter sammen en vinnende strategi for å beseire fiendene dine på rekordtid. Hundrevis av operatører står i kø for å bli med på laget ditt. Alle klare og villige til å gjøre alt som trengs for å beskytte Rhodos Island. Miks og match dem for ubegrenset variasjon og muligheter!

Nettside: now.gg

