Vekter og skjevheter: AI-utviklerplattformen. Spor alt du trenger for å gjøre modellene dine reproduserbare med Weights & Biases – fra hyperparametre og kode til modellvekter og datasettversjoner. Weights & Biases hjelper ML-teamet ditt med å låse opp produktiviteten deres ved å optimalisere, visualisere, samarbeide om og standardisere modell- og datapipelines – uavhengig av rammeverk, miljø eller arbeidsflyt. Brukt av ML-ingeniører ved OpenAI, Lyft, Pfizer, Qualcomm, NVIDIA, Toyota, GitHub og MILA, er W&B en del av den nye standarden for beste praksis for maskinlæring. W&B er gratis for personlig bruk og akademiske prosjekter, og det er enkelt å komme i gang.

Nettside: wandb.ai

