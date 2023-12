Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Databricks med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Databricks er et selskap grunnlagt av de opprinnelige skaperne av Apache Spark. Databricks vokste ut av AMPLab-prosjektet ved University of California, Berkeley, som var involvert i å lage Apache Spark, et distribuert datarammeverk med åpen kildekode bygget på toppen av Scala. Databricks utvikler en nettbasert plattform for arbeid med Spark, som gir automatisert klyngeadministrasjon og IPython-stil bærbare PC-er. I tillegg til å bygge Databricks-plattformen, er selskapet med på å organisere massive åpne nettkurs om Spark og kjører den største konferansen om Spark - Spark Summit.

Nettside: databricks.com

