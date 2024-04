Cleanlab er banebrytende ved MIT og bevist i Fortune 500-selskaper, og tilbyr verdens mest populære datasentrerte AI-programvare. De fleste AI og Analytics er svekket av dataproblemer (datainntastingsfeil, feilmerking, uteliggere, tvetydighet, nesten duplikater, datadrift, lavkvalitets eller usikkert innhold osv.); Cleanlab-programvaren hjelper deg å fikse dem automatisk i ethvert bilde/tekst/tabelldatasett. Denne kodefrie plattformen kan også automerke store datasett og gi robuste maskinlæringsforutsigelser (via modeller som er automatisk trent på automatisk korrigerte data). Hva kan jeg få fra Cleanlab-programvaren? 1. Automatisert validering av datakildene dine (kvalitetssikring for datateamet ditt). Din bedrifts data er ditt konkurransefortrinn, ikke la støy utvanne verdien. 2. Bedre versjon av datasettet ditt. Bruk det rensede datasettet produsert av Cleanlab i stedet for det originale datasettet ditt for å få mer pålitelig ML/Analytics (uten endringer i den eksisterende koden). 3. Bedre ML-distribusjon (redusert tid til distribusjon og mer pålitelige spådommer). La Cleanlab automatisk håndtere hele ML-stakken for deg! Med bare noen få klikk kan du implementere mer nøyaktige modeller enn finjusterte OpenAI LLM-er for tekstdata og toppmoderne for tabell-/bildedata. Gjør rådata til pålitelig AI og Analytics, uten alt det manuelle dataforberedende arbeidet.

