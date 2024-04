Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Lightly AI med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Lightly hjelper maskinlæringsteam med å bygge bedre modeller gjennom bedre data. Det lar bedrifter velge riktig data for modelltrening ved å bruke aktiv læring. Velg intelligent de beste prøvene for modelltrening gjennom avansert filtrering og aktiv læringsalgoritmer. * Balanser klassefordelingene dine, fjern redundanser og datasettskjevhet. Merk kun de beste dataene for modelltrening til du når målnøyaktigheten. * Analyser kvaliteten og mangfoldet til datasettene dine. Forstå dataene dine bedre med Lightlys helhetlige syn fra det store bildet ned til de minste nyansene i dataene dine. Avdekk klassefordelinger, datasetthull og representasjonsskjevheter før merking for å spare tid og penger. * Overvåk modellens ytelse i produksjonen. Spot uteliggere og feiltilfeller. * Velg data utenfor distribusjon direkte på kanten eller skyen. Send data tilbake for omskolering og oppdatering av modellen. * Administrer datasettet ditt. Spor forskjellige versjoner, og når datasettet ditt er klart, kan du ganske enkelt dele med merking med et klikk på en knapp. Det er lett: Den ende-til-ende aktive læringen

Nettside: lightly.ai

