Arthur er AI-ytelsesselskapet. Vi hjelper dataforskere, produkteiere og bedriftsledere med å akselerere tabell-, NLP- og datasynsmodelloperasjoner for å optimere for nøyaktighet, forklaring og rettferdighet. * Nøyaktighet: Spor modellytelse for å oppdage og reagere på datadrift og forbedre modellens nøyaktighet for bedre forretningsresultater. * Forklarbarhet: Bygg tillit, sørg for overholdelse og skap mer handlingsdyktige ML-resultater med Arthurs API-er for forklaring og åpenhet * Rettferdighet: Overvåk proaktivt for skjevheter, spor modellresultater mot tilpassede skjevhetsberegninger, og forbedrer rettferdigheten til modellene dine. * Arthurs forskningsledede tilnærming til produktutvikling driver eksklusive muligheter innen datasyn, NLP, bias mitigation og andre kritiske områder.

Nettside: arthur.ai

