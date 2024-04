Picsellia gir en hel AI-utviklingsstabel optimalisert for bilder: den dekker hvert trinn som trengs for å distribuere en datamaskinsynsmodell i produksjon. Brukere kan strukturere, betjene og forbedre AI-modellene sine direkte på plattformen. Picsellias nøkkelfunksjoner: * Databehandling: Lagre, søk, filtrer og merk dataene dine på ett enkelt sted. Picsellias sentraliserte og intuitive merkegrensesnitt lar teamene dine kommentere samtidig. * Eksperimentsporing: Spor og sammenlign eksperimentene dine og finn den modellen som gir best resultater. Når det er gjort, vil Picsellia hjelpe deg med å finne den beste hyperparameterkombinasjonen for å optimalisere modellens ytelse. * Behandlinger: Utfør oppgaver som Data Augmentation direkte på plattformen. Automatiser prosessene dine og start dem på det tidspunktet du ønsker og på de dataene du ønsker. * Modellimplementering: Distribuer modellene dine i produksjon på bare ett minutt, med eller uten server. Du vil ha et skalerbart og serverløst API-endepunkt! * Modellovervåking: Overvåk modellytelsen din i sanntid. Identifiser og fiks potensielle feiltilfeller før kundene dine opplever dem. Sett opp varsler. * Automatiserte rørledninger: Gjør CV-livssyklusen til en arbeidsflyt. Visualiser og gjennomgå spådommene dine direkte for å forbedre treningsdataene dine og øke effektiviteten til modellene dine. Picsellia er designet for å være så utvidbar som den kan være, kundene våre sitter ikke fast med produktene våre da vi tilbyr et åpent miljø. Det fremmer samarbeid, reduserer feilfrekvensen og skalerer med virksomheten din.

Nettside: picsellia.com

