WegoPro er en revolusjonerende plattform rettet mot å modernisere og forenkle forretningsreiser og utgifter. Stolt på av ledende virksomheter over hele verden, tilbyr WegoPro en one-stop-løsning for bedriftsreise- og utgiftsadministrasjon. Bedriftsreiser: WegoPro lar deg enkelt bestille, administrere og kontrollere forretningsreisene dine – massivt lager, moderne grensesnitt og alle kontrollene du trenger. Med over 800 flyselskaper og 600 000 hoteller å velge mellom — WegoPro tilbyr det beste reisebeholdningen. Og med vårt moderne brukergrensesnitt kan du ombord og begynne å bestille umiddelbart. Utgiftsstyring: Med WegoPro Expenses kan du sende inn utgifter mens du er på farten, godkjenne med ett enkelt klikk og få all data flytende inn i regnskapssystemene dine – noe som gjør alle langt mer effektive enn før. WegoPro Expenses er designet for å være fleksibel. Du kan bruke den alene eller sammen med Business Travel. Tilgjengelig på nett, iOS og Android. Lær mer på www.wegopro.com

Nettside: wegopro.com

