Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Reimbi med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Enkelt å sende inn, enkelt å godkjenne, raskt å refundere. Reimbi har tenkt på nytt hvordan utgiftsrapporter skal håndteres. Trenger du enkelt å dekke ansatte for utgifter til hjemmekontor? Reimbi gjør det. Trenger du raskt å refundere jobbkandidater for intervjuutgifter? Reimbi gjør det. Trenger du å sikre at refusjonspolicyene dine følges med et fullstendig revisjonsspor? Reimbi gjør det. SSO, GDPR og API-støtte? Jepp det også. Lær mer i dag.

Nettside: reimbi.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Reimbi. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.