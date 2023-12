Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Paychex med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Paychex, Inc. er en amerikansk leverandør av outsourcing av menneskelige ressurser, lønn og fordeler for små og mellomstore bedrifter. Med hovedkontor i Rochester, New York, har selskapet mer enn 100 kontorer som betjener omtrent 670 000 lønnskunder i USA og Europa. I 2019 rangerte Paychex i posisjon 700 på Fortune 500-listen over største selskaper etter inntekt, og selskapets inntekter for regnskapsåret 2020 anslås å overstige 4,1 milliarder dollar.

Nettside: paychex.com

