Happay er en første i sitt slag alt-i-ett integrert løsning for administrasjon av bedriftsreiser, utgifter og betalinger. Med over 7000+ kunder globalt og på tvers av bransjer, løser Happay komplekse finansbrukssaker med presisjon. Vi gjør hele reisen med reise, utgifter og betaling til en lykke med våre ferdige funksjoner. Reise 1. Sømløs integrasjon med ledende TMC-er, inkludert MakeMyTrip, Thomas Cook, etc. 2. Bestillingsopplevelse i appen, velg seter og matalternativer, og bekreft billett, alt inne i Happay. 3. AI hjelper til med å vise frem og velge det laveste prisalternativet, og sparer tusenvis av dollar. 4. "Fryst billett" hjelper til med å låse billetten og unngå høye priser på grunn av forsinkelser i godkjenningen. 5. Enkelt å sette opp retningslinjer og automatisert 100 % overholdelse av retningslinjer under bestilling. 6. Gjennomsiktig ett-klikks godkjenningsprosessutgifter 1. Autoregistrering av utgifter rett fra utgiftskilden (e-post, reisedrosjer, SMS, kredittkortutskrifter) 2. Unik OCR Smart Scan som skanner og legger inn utgiftsrapporter automatisk, uten ingen manuell intervensjon 3. Automatiserte policysjekker og meldinger om brudd 4. Enkelt å sette opp godkjenningsarbeidsflyter og avvik for komplekse forretningsbrukssaker 5. End-to-end GST-datainnsamling, rapportering og avstemming Betalinger Våre bedriftskort er svaret på alle bedriftsbetalingsproblemer. Elsket av kunder i alle størrelser, bringer vi, ett enhetlig kort for alle ansattes utgifter Digital utgifter med sanntidsavstemming og gjennomsiktig utgiftsstyring Digital småpenger distribusjon og administrasjon. Og vi kombinerer alle disse fantastiske funksjonene med vår robust bygde Analytics. Få dybdedata i sanntid om reisebestillingene dine, planlagte og ikke-planlagte turer, brudd på retningslinjene, de beste brukerne og mer med ett enkelt klikk. Klarert av over 7000+ kunder, inkludert premiummerker og markedsledere, er Happay det riktige valget for integrerte reise-, kostnads- og betalingsløsninger. For å bestille en demo, besøk https://www.happay.com/schedule-product-demo.html

Nettside: happay.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Happay. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.