Xero er et offentlig teknologiselskap hjemmehørende i New Zealand, notert på den australske børsen. Xero er en skybasert regnskapsprogramvareplattform for små og mellomstore bedrifter. Selskapet har tre kontorer i New Zealand (Wellington, Auckland og Napier), seks kontorer i Australia (Melbourne, Sydney, Canberra, Adelaide, Brisbane og Perth), tre kontorer i Storbritannia (London, Manchester og Milton Keynes), tre kontorer i USA (Denver, San Francisco og New York), samt kontorer i Canada, Singapore, Hong Kong og Sør-Afrika. Xeros produkter er basert på programvaren som en tjeneste-modell (SaaS) og selges med abonnement, basert på typen og antallet selskapsenheter som administreres av abonnenten. Produktene brukes i over 180 land.

Nettside: xero.com

